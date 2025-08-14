スマートバリュー [東証Ｓ] が8月14日大引け後(15:30)に決算を発表。25年6月期の連結経常損益は7億3300万円の赤字(前の期は3億1200万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、26年6月期は2000万円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の10円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常損益は4億1100万円の赤字(前年同期は700万円の赤字)に赤字幅が拡大