ふと街を歩いていると、なんだか違和感を覚えるカップルを見かけたことありませんか？普通じゃない距離感とか、視線がうろうろしてる感じ。実は、それって“隠れた恋”のサインかも知れません。そこで今回は、そんな不倫カップルを見抜くコツを紹介します。どこか警戒心が感じられるカフェで周りを気にしながら過ごしているカップル、エレベーターでわざと距離を取っているカップル。こうした微妙な距離感や周囲を警戒する様子、実