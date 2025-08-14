世界中に熱狂的なファンを持つアニメーションシリーズを、最新技術を駆使して実写化した映画『ヒックとドラゴン』（9月5日公開）から、俳優ジェラルド・バトラーがストイック役への思いや製作の裏側を語る特別映像が公開された。【動画】驚異の実写化を体現したジェラルド・バトラーの特別映像2010年公開の第1作からアニメ版で主人公ヒックの父・ストイックの声を務めてきたバトラーは、今回の実写版でも同役を演じている。