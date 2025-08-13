LINEの返信が遅くなったり、会話がそっけなかったり、最近、彼の態度がなんとなく冷たい気がする。そんな小さな変化の裏には、「別れ」を意識し始めたサインが潜んでいるかもしれません。そこで今回は、男性が“別れ”を意識しはじめる「彼女の行動」を紹介します。「察して当然」な要求が止まらない「彼氏なら◯◯して当然でしょ」という態度が続くと、男性はプレッシャーを感じます。誕生日のサプライズ、LINEの頻度、会いたいタ