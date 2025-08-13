「運動は苦手だけど、お腹を引き締めたい…」という方におすすめなのが、寝たままできるピラティスの簡単エクササイズ【ダブル・レッグ・ストレッチ】。呼吸を意識して行うことで腹筋と体幹を一気に鍛えることができ、代謝アップや姿勢改善にもつながります。シンプルなのにしっかり効く、そんな“痩せスイッチON”の習慣を今日から取り入れてみましょう。🌼体重そのままなのに“痩せた？”と言われる！マイナス３kg級【姿