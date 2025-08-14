ロックバンド「SOPHIA」のボーカル・松岡充さん（54）が2025年8月12日、自身のインスタグラムを更新し、54歳の誕生日を迎えたことを報告した。「本当は感動で、泣きたいくらい幸せを感じています」松岡さんは「誕生日の今日、早朝から#SOPHIA全員での撮影をし、終わりで#キルバーンの稽古に合流」「がっつり稽古しました」と近況報告。「SOPHIA撮影現場とキルバーン稽古場で、それぞれケーキを出してくださり、お祝いして頂きまし