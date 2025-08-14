8月14日（現地時間13日）、カナダ・トロントで「GLOBL JAM 2025」が開幕。男子U23日本代表チームは、NBAのレジェンド、アレン・アイバーソン（元フィラデルフィア・セブンティシクサーズほか）の母校で、アメリカ大学バスケ界の名門、ジョージタウン大学との初戦に臨んだ。 第1クォーターは序盤からリードを奪われ、小澤飛悠（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）やトロイ・マ