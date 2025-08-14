午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４２０、値下がり銘柄数は１１４７、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に銀行、電気・ガス、情報・通信、石油・石炭など。値下がりで目立つのは機械、空運、卸売など。 出所：MINKABU PRESS