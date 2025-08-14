ラクスが堅調に推移し、年初来高値を連日で更新している。同社は１３日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比２５．５％増の１４０億８１００万円、最終利益が同７０．８％増の３５億３７００万円になっており、２ケタの増収増益を材料視した買いが入っている。 ４～６月期は主力のクラウド事業が大幅な増収増益になった。同事業に含まれる経費精算システ