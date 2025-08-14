¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹6¡½5¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¤²¤Æ¤Ï½Ñ¸åºÇÂ¿80µå¤Ç4²ó1/3¤ò5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âµß±ç¿Ø¤¬Ç´¤ê¤­¤ì¤ºÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¼ó°Ì´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÅêµå¤òÂª¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¥¦¥©¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£0¡½3¤Î2²óÌµ