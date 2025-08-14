１４日の債券市場で、先物中心限月９月限は４日続落。米債券高を受けた買いが一巡したあとは下げに転じ、日銀が実施した国債買いオペの弱い結果が分かると下げ幅を広げた。 ベッセント米財務長官が１３日に「政策金利は少なくとも今より１．５％低くあるべきだ」との考えを示し、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）に対して利下げを求めたことから同日の米市場では金融緩和観測が改めて強まった。米長期金利が低下した流れが東京市