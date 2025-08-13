プレ更年期や更年期にはさまざまな不調が起こりますが、そのひとつが「腰痛」です。そこで今回は、更年期腰痛が起こる理由や、病院の受診が必要な症状、そして簡単に行える対策法を紹介します。🌼メノポーズ（閉経）の症状が軽くなる？ 20代・30代からはじめたい【更年期対策】更年期腰痛の起こるメカニズム更年期は女性ホルモンのエストロゲンの分泌量が急減し、自律神経が乱れやすくなります。エストロゲンは血液循環にも