ｆｏｎｆｕｎ＝後場急伸し一時ストップ高。１３日は第１四半期の好決算を受けて上昇したが、この日は正午ごろにハイブリッドテクノロジーズと業務提携を行うことで合意したと発表しており、これを材料視した買いが入っている。ベトナム子会社を含むグローバルなエンジニア体制を持ち、グループ会社との連携により、上流工程（ＵＩ／ＵＸデザイン含む）から実装まで一貫して対応できる体制を構築するハイブリ