きょう（14日）午後3時すぎ、岡山県備前市の山陽自動車道上り・備前インターチェンジ付近で乗用車3台が絡む追突事故がありました。 【現場での渋滞の様子】山陽自動車道備前IC付近で車3台が絡む事故 日本道路交通情報センターによりますと、事故の影響で車線規制が行われていて、現場付近を先頭に約9キロの渋滞が発生しているということです。（午後4時30分現在） 消防によりますと、この事故で男性1人と女性1人