アンビションＤＸホールディングスが後場終盤になって急伸している。午後３時ごろに発表した２６年６月期連結業績予想で、売上高６４１億４４００万円（前期比２２．５％増）、営業利益４８億円（同２１．６％増）、純利益２７億７６００万円（同１８．１％増）と大幅増収増益を見込み、年間配当予想を前期比５円増の１１０円としたことが好感されている。 主に住居用不動産の転貸借（サブリース）を行う主