あなたの彼氏は「浮気なんてするタイプじゃない」と言い切れますか？そこで今回は、浮気にハマってしまう男性の「特徴」を紹介します。優しすぎて断われない性格あなたの彼氏が優しすぎて断われない性格なら、浮気にハマる可能性が高いです。友達から「飲みに行こう」急に誘われた時に断りきれずに無理をしてでも行くタイプなら警戒した方が良いでしょう。優しくて断れない性格だと、当然女性からの誘惑に流されやすいと言えます。