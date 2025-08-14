１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４６円４６銭前後と前日午後５時時点に比べ１円００銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７１円３８銭前後と同１円３０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１４７円１０銭前後で推移していたが、午前１０時５０分過ぎには１４６円３０銭台に下落した。その後、正午にかけ１４６円７０銭台までいっ