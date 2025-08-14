◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１４日・ＳＧＬ）阪神・畠世周投手が復帰後初登板を果たした。２―２の６回に４月３日・広島戦（由宇）以来の登板。先頭から連打を浴びたが、川越を見逃し三振、佐藤を二ゴロ併殺に封じた。巨人から現役ドラフトで加入して１年目。右中指のコンディション不良で離脱していたが、実戦復帰にこぎつけた。