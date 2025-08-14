巨人・山崎伊織投手が自己最多タイ１０勝目を目指し、１５日の阪神戦（東京ドーム）で先発する。１４日はジャイアンツ球場で最終調整。「相手よりかはまずは自分がしっかりと準備して、やることをやっていきたいと思います」と冷静に意気込んだ。勝てば２３年から３年連続の２ケタ勝利。「去年も一昨年も一応できているので、今年もできるようにしたいと思いますけど。ついてくるものだと思うので勝ちは。まずはしっかりと試合