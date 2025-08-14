◇MLB エンゼルス6―5ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)ベンチで戦況見守る大谷翔平選手がピンチに見舞われました。ドジャースの大谷選手が「1番・投手兼DH」でエンゼルス戦にスタメン出場。9回にベンチで味方の攻撃を見守っていた際、相手野手のグラブが顔に当たるアクシデントが発生しました。9回、ドジャースのウィル・スミス選手がケンリー・ジャンセン投手が投じたカットボールをファウルにすると、打球はドジ