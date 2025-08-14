◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２プロアマ戦（１４日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）ホステスプロの安田祐香（ＮＥＣ）は「３日間しっかり戦いきりたい。まずは３日間」と慎重な口ぶりだった。今季は４月の富士フイルム・スタジオアリスでツアー２勝目を挙げたが、５月のブリヂストンレディスから１０試合で５度予選落ちと苦しい時期が続いている。６月に股関節痛を発症した。過去にも痛みを