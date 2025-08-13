「派手なカラーは避けたいけど、夏っぽいアカ抜け感はほしい」という大人世代にぴったりなのが、地毛風の“透け感のあるブラウン系ヘアカラー”。落ち着いた印象を保ちつつ、こなれ感や清潔感をしっかり演出できます。そこで今回は、2025夏のトレンドを押さえた【地毛風ヘアカラー】を３つ紹介します。🌼白髪を自然にカバーしながら洒落感UP！肌色に合う【若見えヘアカラー】の選び方ツヤと上品さが魅力の【ラテブラウン】