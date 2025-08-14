14日、アフガニスタンの首都カブールで、復権4年を祝って掲げられたタリバンの旗（共同）【カブール共同】アフガニスタンのイスラム主義組織タリバンの復権から15日で4年。トランプ米政権が難民受け入れを一時停止し、隣国パキスタンやイランは強制送還を含むアフガン難民の帰還を進め、国連によると今年に入り帰還者が急増、約200万人に上っている。中学生以上の女子教育停止など圧政が続き、困窮する市民は多く、将来への不安