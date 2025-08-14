深圳臻呈科技有限公司は8月14日（木）、カメラ部を取り外して撮影できるアクションカメラ「SJCAM C400」を発表した。価格は3万9,999円。 本体の「C400」とカメラ部「C400 Pocket」を組み合わせて使用。本体と無線で接続されたカメラ部を取り外して撮影でき、自由度の高い撮影が可能としている。 本体の「C400」には、縦・横方向に回転が可能な2.29インチモニターを装備。また、カメラ部「C400 Pocket」にも1.3