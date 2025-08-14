鹿島は１４日、第２６節福岡戦（メルスタ）に向け、茨城・鹿嶋市内で調整を行った。＊＊＊１２日に横浜ＦＭからの完全移籍加入が発表されたＦＷエウベルについて、鬼木達監督は「質が高い選手。年齢（３３歳）のところが（マイナス要素として）あるかもしれないが、状況判断とか、自分でいくのか人を使うのかとか、そういうところが非常に賢い」と期待を寄せた。横浜ＦＭでは左ウィングを中心に、右サイドやトップ下