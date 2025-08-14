９日の中京４Ｒで馬場入り後に落馬負傷した幸英明騎手（４９）＝栗東・フリー＝が、右踵骨（しょうこつ）骨折で２カ月以上休養することになった。親交の深い馬主の西山茂行氏（６７）が１４日、自身のブログで明らかにした。幸は当初、同オーナーに対して「１カ月くらいかかりそう」と回復までの見通しを報告していた。ただ、再検査をした結果、重傷であることが発覚。「すみませんが、西山社長のブログで書いていただけますか