SUGIZOが自身のXを更新。足の状態悪化や背骨を骨折していたPATAが復活したことを祝福した。 【写真】SHAG主催のイベントの出演者たちの集合ショットを公開したSUGIZO ■SUGIZO「復活おめでとうございます」とPATA復帰を祝福 8月11日、SUGIZO率いるSHAG（SUGIZO, KenKen, 類家心平, 別所和洋, 松浦千昇, よしうらけんじ) 主催によるイベントライブ『WHAT IS JAM？ Vol.10』が神奈川・横浜BAY HALLで開催された。出演は、SHAG、Ra