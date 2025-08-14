9日の中京競馬で負傷中央競馬で通算1742勝を挙げている幸英明騎手が、全治2か月以上の重傷を負っていた。9日の中京競馬で負傷し、踵骨の骨折が判明。馬主の西山茂行氏が14日、自身のブログで伝えた。49歳の幸は、9日の中京4Rの馬場入場後に騎乗馬の放馬により落馬。その後のレースは騎手変更となっていた。西山氏のブログによると、幸は踵骨の骨折で全治2か月以上の重傷。幸から「すみませんが西山社長のブログで書いていた