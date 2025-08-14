５回横浜２死二塁。織田が中前に同点の適時打を放つ＝甲子園高校野球の第１０７回全国選手権大会は１４日、兵庫県西宮市の甲子園球場で２回戦３試合が行われ、神奈川代表の横浜（３年ぶり２１度目）は、滋賀代表の綾羽（初出場）に５−１で逆転勝利を収めた。横浜は池田聖摩（２年）が今大会初登板初先発し、３回１失点。四回から織田翔希（同）が２番手で登板し、５回２／３を投げて無失点６奪三振の好投だった。打線は１点