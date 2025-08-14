◇第107回全国高校野球選手権第9日2回戦綾羽1-5横浜（2025年8月14日甲子園）第3試合で初出場の綾羽（滋賀）が優勝候補の横浜（神奈川）と対戦した。初回に今大会初登板の横浜・池田聖摩（2年）に対し、先頭の北川陽聖（3年）が遊撃内野安打で出塁。盗塁などを絡めて1死一、三塁とすると、山本迅一郎(3年)が右犠飛を放ち、先制した。ただ、4回から相手投手が織田翔希（2年）に代わると流れが一変。5回に追いつかれ、6