【モデルプレス＝2025/08/14】元AKB48の加藤玲奈が8月13日、自身のInstagramを更新。夫との牧場デートでの2ショット写真を公開した。【写真】元AKB48加藤玲奈、夫との2ショット◆加藤玲奈、夫との牧場デート2ショットを披露加藤は「初めてケアロアランチへ行きました。景色すごすぎて終始感動。お馬さんもいたよっつ」とコメントし、ハワイの牧場で夫と一緒に撮影した2ショット写真を披露した。馬たちがいる牧場での自然豊かな景色