【モデルプレス＝2025/08/14】フリーアナウンサーの久慈暁子が13日、自身のInstagramを更新。手作りの桃モッツァレラを公開した。【写真】久慈暁子アナ、夏らしい手料理披露◆久慈暁子、桃モッツァレラの手料理を披露久慈は「大好きで毎日のように食べている桃。いつもはそのまま食べていますが今日は初めて桃モッツァレラにしてみました」とコメントし、自宅で手作りした桃とモッツァレラチーズを組み合わせた料理を披露した。「