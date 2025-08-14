元日本テレビでフリーアナウンサーの森麻季（44）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。長男と一緒にドジャー・スタジアムでドジャースの試合を観戦したことを報告した。「8月6日のドジャースの試合を観戦」と書き出し、「大谷選手の登板日39号HR1000本安打達成そしてチャンピオンリングのレプリカが配布されるというお土産付き大谷選手大好きな小1長男にとっても忘れられない思い出になりましたリングはサイ