Instagramに投稿されたのは、ワンコにカブトムシを見せた時の意外な反応です。投稿は記事執筆時点で3万1000回再生を突破し、ちょっぴり情けなくて可愛い姿に思わず笑ってしまう人が続出しています。 【動画：『カブトムシ』を犬に見せてみた結果…まさかの完全敗北？思わず笑ってしまう『予想外の反応』】 ワンコにカブトムシを見せたら… 柴犬の「だんご」ちゃんは、ぽっちゃり気味で大きめの体の持ち主です。そのたくましくて