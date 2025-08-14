松井秀喜さん巨人は14日、球団OBでヤンキースなど米大リーグでも活躍した松井秀喜さんが、6月に89歳で死去した「ミスタープロ野球」こと長嶋茂雄さんの追悼試合として行われる16日の阪神戦（東京ドーム）で始球式を務めると発表した。松井さんはプロ入りから指導を受け、2013年に国民栄誉賞を同時受賞した。試合は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」と銘打たれ、選手らは長嶋さんが現役時代につけた背番号「3」のユニホームでプ