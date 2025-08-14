◇第107回全国高校野球選手権大会（14日、甲子園球場）全国高校野球選手権大会は14日、2回戦の3試合が行われました。2022年夏の覇者・仙台育英（宮城）は、開星（島根）を下して3回戦に駒を進めました。1回表に先制を許しますが、その裏にヒット3本を集めると相手のミスも重なり逆転に成功。守備ではセカンドの有本豪琉選手（1年）とショートの砂涼人選手（1年）がグラブトスでダブルプレーを完成させる美技を見せるなど、試合を優