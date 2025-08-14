ガソリンスタンドでの給油作業経済産業省が14日発表した12日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より70銭高い174円90銭となった。値上がりは4週連続。政府はガソリン価格を抑えるため、店頭価格が175円を超えないよう補助金を支給しており、値動きは限られた。政府は1リットル当たり定額10円のほか、店頭価格や原油相場を踏まえて補助金を追加している。14〜20日は店頭価格が175円を下回る