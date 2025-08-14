けさ鳥海山で登山をしていた男性が倒れ、防災ヘリで救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。 【写真を見る】「呼吸をしていない」鳥海山で登山をしていた男性の死亡確認ヘリで救助、警察で身元の確認をすすめる（山形） 警察と消防によりますと、きょう午前８時４０分ごろ、鳥海山で登山をしていた人から「単独で登山をしていた男性が倒れている。呼吸をしていない」などと通報がありました。 通報者が発見し