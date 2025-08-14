テレビ朝日系「プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見」が１２日に放送され、俳優・小泉孝太郎が出演した。華麗なる一家に迫るバラエティー。この日は、死去から４０年が経過した歌手・坂本九さんと、ファミリーに密着した。小泉は、坂本さん宅を訪問。生前の坂本さんが、妻で女優・柏木由紀子、愛娘２人に宛てていた手紙を読んだ。１９８５年に書かれた手紙は、坂本さんが２００１年の愛娘に向けたもので「ひょっと