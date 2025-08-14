「ウエスタン、阪神−中日」（１４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）右中指のコンディション不良からの完全復活を目指す阪神・畠世周投手（３１）が復帰登板を果たした。２−２の六回に登板。先頭の板山から２打席連続安打を打たれた。しかし川越から見逃し三振を奪うと、続く佐藤をスライダーで遊ゴロ併殺に打ち取って無失点で切り抜けた。最速は１４８キロだった。４月３日のウエスタン・広島戦以来、４カ月ぶりの実戦登板