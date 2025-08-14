■MLBエンゼルス7−6ドジャース（日本時間14日、エンゼル・スタジアム）【一覧】大谷翔平が“二刀流”完全復帰へドジャースこれまでの試合結果と予定ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのエンゼルス戦に“1番・投手兼DH”で出場し、4回1/3、80球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振7、四死球0、失点4（自責点4）。M.トラウト（34）との対戦は2打席連続三振も5回途中4失点で降板。打撃では3打数1安打で今季最長の12試合連続