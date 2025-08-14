◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦横浜５―１綾羽（１４日・甲子園）春のセンバツの覇者・横浜（神奈川）が逆転で綾羽（滋賀）を下し、７年ぶりの１６強入りを決めた。先発の池田聖摩（２年）が１回裏に１点を与えたが、５回表に２番手投手の織田翔希（２年）がタイムリーを放ち、同点に追いついた。１―１の６回表無死一、二塁からの小野舜友（２年）の投前バントを、綾羽の藤田陸空（３年）が三塁へ悪送