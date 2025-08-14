眉山鳳仙花の細部。（組み合わせ写真、成都＝新華社配信）【新華社成都8月14日】中国四川省生態環境庁はこのほど、同省生態環境監測総ステーション、四川師範大学などの研究者が同省眉山市の生態系品質サンプリング地で行ったモニタリング中に、未知のツリフネソウ属植物を発見したと明らかにした。研究者は、形態比較、DNA抽出・配列決定を経て同種が新種であることを確認し、発見地の同市にちなんで「眉山鳳仙花」（Impatien