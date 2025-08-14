個人向け国債を紹介するポスター個人向け国債が投資先として注目を集めている。「金利ある世界」の復活を追い風に一部で利率が1％を超え、大手銀行の定期預金などに比べて投資妙味が増しているからだ。日銀が国債の買い入れ減額を進めるほか、市場では償還まで10年を超える超長期債を中心に機関投資家の需要低迷が目立つ。発行する財務省は国債の安定消化を下支えする存在として個人投資家に期待を寄せる。個人向け国債は、満