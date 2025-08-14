NPB(日本野球機構)は14日の公示を発表。ヤクルトは小澤怜史投手を抹消しました。小澤投手は前日13日のDeNA戦で2番手として登板。1点ビハインドで迎えた6回にマウンドにあがると、先頭からのヒットと死球でランナーをためます。ここから2者連続で空振り三振を奪うも、代打・筒香嘉智選手からの痛恨3ランを浴びました。1日に再昇格を果たしていた小澤投手。9日の阪神戦でも同点で迎えた8回に回またぎで登板すると、ヒットや2四球で2