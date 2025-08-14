元フジテレビアナウンサーでフリーの長野智子（62）が14日までに自身のインスタグラムを更新。20代の頃の写真を公開し、反響を集めてた。長野は「40年前。。？写真を整理していたら出てきました」と書き出し、20代の頃の自身の写真をアップ。写真の中の長野はパステルカラーのトップスにピンクのヘアバンドを身につけており、「独特なファッションセンス笑」とつづっていた。この投稿には「姉さん、可愛い」「まだ局アナ時