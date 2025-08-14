女子ゴルフのNEC軽井沢72は15日から3日間、長野・軽井沢72ゴルフ北Cで開催される。前回大会2位に入ったツアー未勝利の政田夢乃（25＝なないろ生命）は14日、プロアマ戦に出場して最終調整した。「いい思い出も悪い思い出もあるコース。楽しみながら、悪かったホールは今年克服できるように頑張る」。政田は抱負を語った。前回大会はトップと6打差の8位で臨んだ最終日に6バーディーを奪って追い上げたが、単独首位で迎えた18