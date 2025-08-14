◇インターリーグエンゼルス6―5ドジャース（2025年8月13日アナハイム）エンゼルスは13日（日本時間14日）、本拠でのドジャース戦で逆転勝利。3連戦3連勝とスイープに成功した。試合後、モンゴメリー監督代行は、ドジャースの大谷翔平が投手復帰後4回1/3を4失点で最多失点となったことに「彼にとって今季最多失点の試合になりましたから。そのことは忘れないでおきたい」と打線の粘りにうなずいた。そして「理由につい