◇出場選手登録【日本ハム】福島蓮投手（先発要員）【ロッテ】河村説人投手（先発要員）【楽天】藤井聖投手（先発要員）【オリックス】井口和朋投手（中継ぎ強化）【西武】黒田将矢投手（中継ぎ強化）◇同抹消【ヤクルト】小沢怜史投手（再調整）【楽天】浅村栄斗内野手（再調整）【オリックス】曽谷龍平投手（再調整）