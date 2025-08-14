大阪府東大阪市の市立学校で、生活保護や就学援助を受けているか否かがわかる資料が、保護者ら約５００人に誤って送付される事態が起きました。東大阪市教育委員会によりますと８月６日午前１０時、東大阪市立の学校で、専用のアプリを通じて、学校への納入金の引き落とし日を保護者に連絡する際、子どもや保護者の個人情報・合計４７３件が記載されたＥｘｃｅｌファイルが、誤って添付・送信されたということです。アプリで連絡す